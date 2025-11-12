InícioDiversão e Arte
Nintendo lança primeiro trailer de 'Super Mario Galaxy, O Filme'

Com novos personagens do universo do encanador, longa chega em 2026 nos cinemas

Novo filme vai levar o encanador para uma aventura espacial. - (crédito: Reprodução/Illumination )
Em Nintendo Direct especial, a gigante japonesa revelou o primeiro trailer da sequência do filme do Super Mario produzido pela Illumination Entertainment. Super Mario Galaxy vai levar o encanador em uma aventura espacial, com Chris Pratt voltando como o bigodudo, Jack Black como Bowser e Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, chegando em abril de 2026 nos cinemas. Com direito a participação do criador do personagem Shigeru Miyamoto, anunciando o trailer do filme. 

O trailer traz novos ambientes com Mario e companhia explorando galáxias além do Reino dos Cogumelos e uma nova ameaça surge através de Bowser Jr., o filho do vilão. Rosalina, a princesa espacial, vai ser uma nova personagem do filme com voz original feita por Brie Larson, a Capitã Marvel. Enquanto Bowser Jr. será interpretado por Benny Safdie, diretor de Joias Brutas. Chris Meledandri, produtor da Illumination Entertainment, responsáveis pelo longa, confirmou que os animadores estão a semanas de finalizar o filme. 

Super Mario Galaxy, O Filme chega em abril de 2026 nos cinemas.

Por Khalil Santos
postado em 12/11/2025 12:44
