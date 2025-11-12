Nintendo lança primeiro trailer de 'Super Mario Galaxy, O Filme'

Em Nintendo Direct especial, a gigante japonesa revelou o primeiro trailer da sequência do filme do Super Mario produzido pela Illumination Entertainment. Super Mario Galaxy vai levar o encanador em uma aventura espacial, com Chris Pratt voltando como o bigodudo, Jack Black como Bowser e Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, chegando em abril de 2026 nos cinemas. Com direito a participação do criador do personagem Shigeru Miyamoto, anunciando o trailer do filme.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O trailer traz novos ambientes com Mario e companhia explorando galáxias além do Reino dos Cogumelos e uma nova ameaça surge através de Bowser Jr., o filho do vilão. Rosalina, a princesa espacial, vai ser uma nova personagem do filme com voz original feita por Brie Larson, a Capitã Marvel. Enquanto Bowser Jr. será interpretado por Benny Safdie, diretor de Joias Brutas. Chris Meledandri, produtor da Illumination Entertainment, responsáveis pelo longa, confirmou que os animadores estão a semanas de finalizar o filme.
Super Mario Galaxy, O Filme chega em abril de 2026 nos cinemas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Diversão e Arte Caso Eloá Pimentel resultou na prisão do pai da jovem em Alagoas
- Diversão e Arte Marcela Tomaszewski pede prisão de Dado: "A todo momento à disposição"
- Diversão e Arte Virginia Fonseca quebra o silêncio sobre crise com Vini Jr.
- Diversão e Arte Modelo "perfeita" faz greve de sexo por estética: "Não percebi"
- Diversão e Arte Globo define ator que viverá o mocinho de novela com Jade Picon
- Diversão e Arte O drama de Joelma: 10 vezes covid e o medo de perder a voz