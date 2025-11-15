O preço do amor: as reflexões de Christian Dunker em novo livro

Os humanos do século 21 querem amar, mas não querem pagar o preço que vem com esse sentimento. Há risco no amor, de todo tipo, lembra o psicanalista Christian Dunker, que desembarca hoje em Brasília para lançar A arte de amar e O estilo de Lacan na Platô Livraria, às 18h. Tema inesgotável e fonte dos maiores sofrimentos e alegrias da tragédia humana, o amor motivou o autor a investigar, a partir de uma perspectiva psicanalítica, as dimensões filosóficas e históricas do amor.

E no livro dedicado a Lacan, Dunker mergulha em pesquisa na qual procura compreender por que o psicanalista, tão francês e tão ancorado em referências estranhas à sociedade brasileira, encontrou tanta receptividade no Brasil.

Professor no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), ganhador do Prêmio Jabuti por Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica e referência na área, Dunker é também o psicanalista mais pop do Brasil. À frente do podcast Falando nisso, trata de temas do cotidiano pelo viés psicanalítico, sempre em diálogo com algum convidado. Com Tati Bernardi dividiu o podcast Desculpa o Transtorno, no qual a dupla destrincha temas de saúde mental com uma abordagem pautada pelo humor.

Aos 59 anos, autor de livros como O palhaço e o psicanalista, Lutos finitos e infinitos e Reinvenção da intimidade, Dunker embarcou em um projeto pessoal de democratizar um pouco mais a psicanálise. Os podcasts fazem parte desse percurso, assim como os livros e o bate-papo que protagoniza hoje com os leitores. O momento pode ser o adequado, já que esse tipo de conteúdo ganhou popularidade nos apps de música, fenômeno que se deve, em parte, segundo Dunker, aos acontecimentos políticos recentes enfrentados pelo Brasil. Em entrevista, o psicanalista fala sobre o amor e a pesquisa que resultou no livro.



