"Red Dead Redemption" será lançado para consoles e mobile em dezembro

Imagem da capa de Red Dead Redemption, com o personagem principal John Marston - (crédito: Reprodução: Rockstar Games)

Um dos grandes clássicos dos videogames vai chegar à nova geração dos consoles e dispositivos móveis. A Rockstar Games confirmou que Red Dead Redemption estará disponível a partir de 2 de dezembro para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, além de ganhar versões para iOS e Android.

Segundo o anúncio, a versão para PlayStation 5 e Xbox Series X|S terá uma série de melhorias técnicas. Serão implementados 60 quadros por segundo, suporte a HDR e resolução de até 4K. E para os usuários do serviço de assinatura da PlayStation, Red Dead Redemption chega ao PlayStation Plus em 2 de dezembro, tanto na versão do PS4 quanto na do PS5.

Já para o Nintendo Switch 2 o jogo promete aproveitar o hardware, com suporte a DLSS, HDR, controles de mouse e os mesmos 60 quadros por segundo em alta resolução.

Quem tiver versões antigas do jogo (PlayStation 4, Xbox One, Switch 1) poderá fazer o upgrade para a versão gratuitamente e terá os dados transferidos para a nova.

O jogo estará disponível também na versão mobile, para iOS e Android, com controles adaptados ao toque e para assinantes de streaming, como parte da assinatura da Netflix Games, sem custo adicional.

A nova edição trará a campanha principal do jogo, mas também virá com a expansão Undead Nightmare, ambientada em um cenário de zumbis.

Red Dead Redemption conta a história do pistoleiro aposentado John Marston, que é chantageado pela polícia a caçar os velhos companheiros de gangue para salvar a família. O jogo saiu originalmente em 2010 para o PlayStation 3 e Xbox360 e completou este ano 15 anos de lançamento.

Red Dead Redemption está disponível para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Chegando para o PlayStation 5, Xbox Séries X|S e Switch 2 no dia 2 de dezembro e para o mobile no dia 4.