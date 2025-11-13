Adiamento de GTA 6 vira assunto no parlamento polonês: "grande escândalo"

Deputado polonês de extrema-direita resolveu usar seu tempo no parlamento para contar sobre a "importância" do adiamento do novo jogo da Rockstar. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games/Instagram)

Grand Theft Auto, ou GTA para os íntimos, recentemente foi adiado pela desenvolvedora do jogo, a Rockstar Games, saindo de 26 de maio de 2026 e indo para 19 de novembro de 2026. E o amor por essa franquia é assunto sério, tão sério que um deputado polonês resolveu levar a questão do adiamento a tribuna do parlamento do país.

O deputado em questão é Witold Tumanowicz que faz parte do partido polonês de extrema-direita, a Confederação. Ele subiu até o palanque dizendo trazer um assunto de altíssima importância e comunicou os demais membros do parlamento sobre o adiamento do próximo jogo da Rockstar Games, chamando o ato de “um grande escândalo”.

Apesar de ser a primeira figura política a falar sobre o assunto, a “brincadeira” de Tumanowicz tinha como intenção criticar o parlamento, contudo, a menção ao jogo durante a sessão política não foi vista com bons olhos, muitos veículos locais noticiaram negativamente a ação do deputado, com muitos se manifestando nas redes sociais.

Enquanto isso, a Rockstar Games afirmou que o jogo está pronto, mas precisa passar por uma fase de refinamento para corrigir bugs. A nova data veio através de um comunicado oficial da empresa pelas redes sociais.

Grand Theft Auto VI deve chegar ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S em 19 de novembro de 2026.