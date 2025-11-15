Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (15/11)

CRIANÇAS QUE CONVIDAM A BRINCAR - Data estelar: Lua míngua em Libra.



Só poderemos nos entender quando nos olharmos direto nos olhos como crianças que convidam a brincar, porque enquanto nos olhemos com o temor da desconfiança, ou magnetizados pelo desejo, ou ainda, cheios de interesses e de segundas intenções, não poderemos nos entender.



Só podemos nos entender de verdade se formos crianças dispostas a brincar nos vastos campos da Vida, onde circulam todas as Graças, sem tentar ser felizes fazendo a mímica do que nos parece ser a felicidade alheia.



Esse mundo vil que nos ofende é o reflexo das abominações que distorcem o coração humano, de todos os horrores que nossa humanidade tem sido capaz, mas nada disso nunca superou nem vai superar esse instante mágico em que dois ou mais seres humanos se olham nos olhos como crianças que se convidam, sem palavras, a brincar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Os pressentimentos são como o pássaro que canta quando ainda é de noite, sentindo a chegada da aurora. Os pressentimentos hão de ser levados a sério, especialmente esses que fazem sua alma flutuar de regozijo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Agora é um bom momento para você tentar chegar nessas pessoas com que andou tendo fricções e conflitos, porque se vocês se entenderem e chegarem a um acordo, mesmo que temporário, o resultado será bom para todos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Agir por interesse pareceria algo imoral, porém, no fundo todo ser humano mistura interesses práticos com sentimentos, porque a vida é completa, sem compartimentos diferentes, mistura tudo numa só personalidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Para evitar que as pessoas deem palpites que só vão complicar você, procure silenciar sobre suas reais intenções e se dedicar a fazer o necessário. Depois, os resultados falarão por si mesmos e serão muito bons.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Aproveite os bons sentimentos que circulam pela sua alma, porque ainda que não encontrem suporte nos acontecimentos, muito pelo contrário até, são reais o suficiente para confiar em que o porvir seja cheio de auspícios.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Com um pouco de ajuda, você vai conseguir resolver tudo que até agora andava emperrado. É uma questão de selecionar direito as pessoas a quem pedir ajuda, porque se pedir às pessoas erradas, o tiro sai pela culatra.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Seria interessante aproveitar estes momentos para fazer contas, mas sem que isso signifique um peso a mais em sua alma. Ao contrário, faça contas para entender perfeitamente seu alcance e se ajustar a esse. É por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Assim como o mau humor se expressa com toda clareza, não deixando lugar a dúvidas, da mesma forma o bom humor e os sentimentos elevados hão de encontrar uma expressão que não tenha pudor algum para a limitar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Ainda que seja apenas uma pessoa que consiga ver além das aparências e identificar em sua alma as boas intenções, ela será suficiente para você continuar em frente apesar de tudo. É hora de fazer sacrifícios.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Coisas boas circulam no meio social, e para as aproveitar você precisa sair da caverna e socializar, porque senão essas coisas boas irão parar no colo de outras pessoas. É certo que sua alma não quer isso, né?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Todo e qualquer movimento objetivo que você fizer agora tende a dar frutos melhores do que em outros tempos, algo que, com certeza, sua alma anseia. Para manter a leveza, atue com desapego ao fruto de seu trabalho.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Alegria e leveza são as marcas da pessoa vitoriosa, e essas condições não precisam ser resultado dos acontecimentos nem muito menos da qualidade de seus relacionamentos. É uma atitude que cresce de dentro para fora.