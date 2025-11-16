Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (16/11)

A REDENÇÃO - Data estelar: Sol e Júpiter em trígono.



Se agora, que é o futuro do teu passado, tu consegues te lembrar daqueles que eventualmente te fizeram mal como pessoas melhores do que eram e foram contigo, há certa sabedoria em teu pensar.

Em primeiro lugar porque inadvertidamente tu foste além desse lugar de competição para ver quem sofre mais e melhor com as agruras que os relacionamentos humanos provocam, sempre eles.



Em segundo lugar porque tua alma compreendeu haver mais opções além de se motivar pela vingança, essa palavra que todos evitamos usar para não confessar a serpente diabólica que se movimenta dentro de nós, e por ter visto pelo menos outra opção, talvez ingênua, tentar redimir o monstro em teu coração, o abraçar com carinho para o salvar, encarando o sério perigo de que essa atitude não seja uma armadilha da vaidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Esses sentimentos lindos e nobres que sua alma percebe no coração hão de ser compartilhados, para que se multipliquem. Porém, é importante selecionar direito as pessoas com que vai compartilhar esses bons sentimentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

O melhor cenário possível é aquele em que todas as pessoas cheguem a um entendimento, sem que necessariamente tenham mudado de opinião. A convivência alegre e leve das diferenças será sempre o melhor cenário possível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

O tempo que você dedicar a organizar com carinho todos esses assuntos que foram procrastinados será também o tempo em que você colherá os bons resultados que aliviam o peso que a alma suporta. Siga por esse caminho.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Este é um daqueles momentos em que seria melhor sua alma não confidenciar com ninguém o que pretende fazer, mas se dedicar à ação para que, depois, as pessoas julguem os resultados, sem dar palpites antecipadamente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Ainda que por enquanto você só tenha bons sentimentos para garantir que as coisas continuem funcionando bem, procure aceitar essas condições em vez de se lamentar pelo que, eventualmente, estiver em falta. Aproveite.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Há coisas que você poderia fazer sem pedir ajuda a ninguém, mas isso seria menos divertido do que se você lançasse o pedido de ajuda, porque assim você compartilharia uma parte do seu caminho, trocando ideias.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Nada de bom surgiria nunca com a alma se sentindo empobrecida diante da complexidade da Vida. O enriquecimento espiritual é muito importante, e deve acompanhar o enriquecimento material, para ganhar sabedoria.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

As atitudes nobres que você tomar em relação às pessoas que, agora, estão no seu encalço pedindo favores, será a maneira com que você poderá dizer não, sem que a atitude seja ofensiva. Tudo dentro das proporções.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Tantas coisas lindas para ser pensadas, emocionadas e colocadas em prática, mas tudo acontecendo num cenário onde há conflitos que desgastam e parecem se orientar na direção oposta a essas coisas bonitas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Aceite os convites que as pessoas lhe fazem, porque mesmo que de início você resista, por não ter muita vontade de socializar, é certo que a participação nos eventos trará a você oportunidades interessantes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Para manter a leveza e alegria que garantem sempre que tudo dê certo, é melhor sua alma se desapegar do fruto daquilo que empreender agora, porque assim, com a alma desapegada, com certeza os resultados serão melhores.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Atitude é aquilo que surge de dentro da alma e se irradia para o mundo, é o melhor estado de ânimo possível, que contraria todas as contrariedades que o mundo insista em impor a você. Atitude é o que você precisa.