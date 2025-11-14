Sesc 504 sul recebe Victor Angeleas no encerramento do Estação do Choro

Victor Angeleas, um dos grandes nomes da música instrumental brasiliense reconhecido por sua técnica e sensibilidade, encerra a temporada 2025 do projeto Estação do Choro. O teatro do Sesc da 504 sul será o palco desse momento, nesta sexta-feira (14/11). Ao lado de Victor se apresentam também Pedro Vasconcellos, Vinícius Vianna e Gabriel Carneiro.

O show encerra uma temporada dedicada a instrumentos solistas menos usuais no choro, retomando o protagonismo do bandolim e celebrando a contribuição de novas gerações para a linguagem do gênero. Para o repertório, Angeleas traz parte de seu álbum solo Novo, lançado em 2024, e passeia ainda por ritmos nordestinos e o jazz.

Além de revisitar a tradição do choro com o bandolim de 10 cordas, instrumento reinventado em Brasília, Angeleas aponta também para o futuro. O músico prepara o disco Brasília Sounds, previsto para 2026, projeto que amplia seu universo sonoro e reforça a força criativa da cena instrumental da capital.

Serviço

Encerramento do projeto Estação do Choro

Nesta sexta-feira (14/11), às 20h, no teatro do Sesc da 504 sul. Ingressos disponíveis no Sympla. Classificação indicativa livre.

