Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (17/11)

O ENIGMA DA VIDA - Data estelar: Lua Vazia das 8h50 até 18h45 HBr

Quando nossa humanidade inventou os mecanismos de relojoaria e resolveu os problemas de navegação, dispensando as estrelas, construiu também autômatos, e ficou cheia de assombro porque achou que tinha adquirido o poder de animar o inanimado.

Quando nossa humanidade descobriu a eletricidade e percebeu que ela daria movimento aos músculos dos cadáveres, também ficou cheia de assombro, imaginando que tinha resolvido o mistério da vida.

Agora nossa humanidade está cheia de assombro porque uma programação de algoritmos lhe responde às perguntas com relativa coerência, e imagina que agora domina totalmente o mistério da consciência. Enquanto isso, a Vida continua sendo um enigma para ela, porque busca suas causas em seu reflexo e não na sua fonte.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Motivos não faltam para você discutir e brigar, mas não seria essa a melhor pedida para hoje. Por isso, melhor tolerar e desconsiderar o que em outros momentos sua alma trataria como convites à briga. Hoje melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Os bons sentimentos ajudam bastante, mas não resolvem tudo. A resolução de tudo depende do empenho com que você tratar os assuntos práticos que precisam de atenção. Bons sentimentos e praticidade, aí sim resolve.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

É bom começar a semana útil com entusiasmo e vigor, mas não é bom desconsiderar os sinais que a vida oferece, sugerindo que esse entusiasmo todo deva ser amadurecido, para não enfiar os pés pelas mãos. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Essa vontade louca de colocar ponto final nos assuntos que as pessoas arrastam sem resolver há de ser, novamente, prorrogada para um momento futuro, porque hoje não seria um dia interessante para resolver nada.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Tudo que está atravessado em sua garganta e que mereceria ser falado, ainda será melhor reter, porque apesar de surgirem oportunidades, os resultados seriam imprecisos, e isso complicaria em vez de solucionar. Outro momento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Nada é seguro o suficiente para você descansar sobre os louros conquistados, ainda será necessário continuar batendo nas teclas que supostamente já deram todos os resultados pretendidos. O esforço continua.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Talvez seja necessário procrastinar sua vontade de resolver tudo, porque ainda que seja legítima e pareça haver um cenário apropriado para isso, o dia de hoje é bastante imprevisível quanto aos resultados. Melhor não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Acordar com a corda toda não significa que o dia seja excelente para mandar ver com suas pretensões, ignorando os sinais que a vida continua dando para reter seus impulsos e amadurecer melhor as propostas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Em vez de se deixar levar pelo entusiasmo alheio, que é alegre e viçoso, mas que só serve para empurrar você à linha de frente, procure reter seus impulsos e se dedicar a pensar melhor em como colocar tudo em prática.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Melhor seguir a onda do dia, que se manifesta através das pessoas com que você se relaciona, sejam essas próximas ou as anônimas do dia a dia. Siga a onda para que seus impulsos não tomem as rédeas da situação.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

As lindas ideias que pintarem agora precisarão ser revistas em outro momento, para verificar se não foram produto de ingênuo entusiasmo ou se há realmente algo substancioso por trás delas. Ideias lindas são ideias lindas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Sabe quando tudo parece estar bem, mas a alma pressente algo estranho, algo que a inquieta, algo que facilmente se transformaria em angústia? Cuide para que esse pressentimento não estrague seu humor no dia de hoje.