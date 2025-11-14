InícioDiversão e Arte
Liniker é a brasileira mais premiada do Grammy Latino 2025

Edição reconheceu nomes como João Gomes, Mestrinho, Jota.pê, Luedji Luna, BaianaSystem, Eli Soares, Chitãozinho & Xororó, Sorriso Maroto, Hamilton de Holanda e Chuco Valdés

Liniker - (crédito: Getty Images via AFP)
A noite desta quinta-feira (13/11), em Las Vegas, marcou um momento histórico para Liniker. Detentora de três Grammys, a artista se firmou como a brasileira mais premiada da 26ª edição do Grammy Latino 2025, com vitórias concentradas nas categorias dedicadas à língua portuguesa.

O álbum Caju garantiu dois dos prêmios: melhor álbum de pop contemporâneo e melhor interpretação urbana. A terceira estatueta veio com Veludo marrom, escolhida como melhor canção em língua portuguesa. Ao receber esse último reconhecimento, Liniker compartilhou no palco a trajetória e o peso de sua existência no país.

“Eu escrevo desde os meus 16 anos. A escrita e a poesia têm sido a minha maior forma de existência. Têm sido onde me encontro e onde celebro as tantas coisas que vivo. Ser travesti compositora, no Brasil que mata a gente, é difícil demais. Então, que cada vez mais a nossa história possa ser contada e celebrada como hoje”, afirmou.

Reconhecimento brasileiro 

O Brasil teve uma presença marcante entre os premiados. João Gomes, Mestrinho e Jota.pê foram reconhecidos com o disco Dominguinho, eleito melhor álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Já Luedji Luna venceu na categoria melhor álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira, com Um Mar Pra Cada Um.

Na categoria de rock e música alternativa, o BaianaSystem conquistou o prêmio de melhor álbum em língua portuguesa, graças à obra O Mundo Dá Voltas. Na música cristã, Eli Soares saiu vencedora com o álbum Memóri4s (Ao Vivo).

O universo sertanejo celebrou Chitãozinho & Xororó, premiados por José & Durval como melhor álbum de música sertaneja. No samba/pagode, o Sorriso Maroto levou a estatueta com Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal, gravado em Londres.

A categoria internacional Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz teve dois vencedores: o brasileiro Hamilton de Holanda, com trio Live in NYC, e o cubano Chuco Valdés, reconhecido por Cuba and Beyond.

 

postado em 14/11/2025 16:38 / atualizado em 14/11/2025 16:39
