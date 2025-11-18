InícioDiversão e Arte
Ações do estúdio criador de "Baby Shark" disparam com entrada na Bolsa

Adorado pelas crianças pequenas, "Baby Shark Dance" acumula mais de 16 bilhões de visualizações na plataforma de vídeos do Google

Baby Shark - (crédito: Reprodução / Youtube)

As ações do estúdio sul-coreano que criou o personagem "Baby Shark", o vídeo mais assistido no YouTube, dispararam até 60% nesta terça-feira (18), dia em que a empresa iniciou sua cotação na Bolsa de Seul.

Adorado pelas crianças pequenas, "Baby Shark Dance" acumula mais de 16 bilhões de visualizações na plataforma de vídeos do Google, quase o dobro do segundo vídeo mais assistido, a canção "Despacito".

A música foi publicada na plataforma há quase uma década pela The Pinkfong Company, proprietária de um portfólio de franquias de animação e educação infantil.

Na sessão da manhã, as ações da empresa subiram quase 17% em relação ao preço de estreia de 38.000 wons (26 dólares, 138 reais), após uma disparada de 60% durante a sessão.

A The Pinkfong Company foi fundada em 2010 e a maior parte de sua receita procede da venda de conteúdos online e de espetáculos ao vivo.

"Baby Shark", que apresenta uma família de tubarões um a um ao som de uma melodia alegre, é o maior sucesso da empresa.

A empresa registrou receitas de 97,4 bilhões de wons (66 milhões de dólares, 351 milhões de reais) em 2024, o que representa um aumento de 11%, e um lucro operacional de 18,8 bilhões de wons, quase quatro vezes mais que no ano anterior.

A Coreia do Sul é uma potência mundial da cultura popular, berço da banda de K-pop BTS e origem de sucessos televisivos recentes da Netflix, como "Round 6" e "Guerreiras do K-pop".

 

Por AFP
postado em 18/11/2025 09:46
