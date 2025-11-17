Brasileiros "invadem" conta do Oscar com likes em foto de Wagner Moura

Milhares de brasileiros invadiram as redes sociais da Academia, responsável pelo Oscar, para apoiar a nova aposta do Brasil para a premiação do cinema mundial: Wagner Moura e o filme O Agente Secreto. Nesta segunda-feira (17/11), o perfil publicou fotos dos artistas presentes no 16º Governors Awards e o brasileiro desponta com quase 100 mil curtidas.
O engajamento de Wagner moura supera nomes de peso da atualidade, como Anya Taylor-Joy, Michael B. Jordan e Jacob Elordi. A diferença é notável em relação às outras postagens. A segunda foto mais curtida, o Mason Thames, conta com 40 mil toques.
O carinho dos brasileiros não se restringiu a uma única postagem. Não contentes em apenas enaltecer o ator na foto, internautas lotaram os comentários de todas as publicações com mensagens de carinho e menções a Wagner Moura.
O artista esteve presente na 16ª edição do Governors Awards, que ocorreu na noite de domingo (16/11), em Los Angeles.
