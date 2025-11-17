InícioDiversão e Arte
Brasileiros "invadem" conta do Oscar com likes em foto de Wagner Moura

Artista esteve presente na 16ª edição do Governors Awards, que ocorreu na noite de domingo (16/11), em Los Angeles

Wagner Moura no 16th Governors Awards - (crédito: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Wagner Moura no 16th Governors Awards - (crédito: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Milhares de brasileiros invadiram as redes sociais da Academia, responsável pelo Oscar, para apoiar a nova aposta do Brasil para a premiação do cinema mundial: Wagner Moura e o filme O Agente Secreto. Nesta segunda-feira (17/11), o perfil publicou fotos dos artistas presentes no 16º Governors Awards e o brasileiro desponta com quase 100 mil curtidas.

O engajamento de Wagner moura supera nomes de peso da atualidade, como Anya Taylor-Joy, Michael B. Jordan e Jacob Elordi. A diferença é notável em relação às outras postagens. A segunda foto mais curtida, o Mason Thames, conta com 40 mil toques. 

O carinho dos brasileiros não se restringiu a uma única postagem. Não contentes em apenas enaltecer o ator na foto, internautas lotaram os comentários de todas as publicações com mensagens de carinho e menções a Wagner Moura. 

 
 
 
O artista esteve presente na 16ª edição do Governors Awards, que ocorreu na noite de domingo (16/11), em Los Angeles. 

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 17/11/2025 17:35
