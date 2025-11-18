Esculturas de Rogério Reis no Parque da Cidade refletem sobre natureza e utopia

Instalação Esculturas das águas, localizada no Parque da Cidade, será inaugurada na próxima quarta (19/11) - (crédito: Divulgação)

No mesmo mês em que o país sedia a COP 30, um dos eventos mais importantes para a preservação do meio ambiente, o artista plástico Rogério Reis produziu um conjunto de esculturas em uma homenagem à magnitude e importância do Cerrado. A instalação Esculturas das águas consiste em um conjunto de quatro estruturas de seis metros de altura cada, produzidas em aço e concreto, e instaladas nos quatro cantos do lago do Parque da Cidade. Ela será inaugurada no Parque da Cidade na próxima quarta-feira (19/11), às 16h.

Inspiradas no manifesto "Brasília, Capital da Nova Era Verde", apresentado por Rogério em 2022, as novas esculturas representam os pontos cardeais e a vitalidade da água. O projeto convida o público a refletir sobre o papel de Brasília além da esfera política, mas também como uma capital de matriz ecológica e o símbolo de um novo tempo de convivência entre natureza e civilização.

Rogério Reis é formado pela escola de Belas Artes da UFRJ e vive e trabalha em Brasília há muitos anos, afirmando que a cidade inspira suas formas. Com Oscar Niemeyer como uma das suas principais influências, o artista define as esculturas como representantes de fluxo de transformações, e as linhas fluidas e cores vibrantes das obras propõem uma união entre arte, natureza e utopia. O artista tem obras permanentes no STJ, na Praça dos Três Poderes e em outros espaços públicos da capital.

