InícioDiversão e Arte
TELEVISÃO

'Três Graças' vira sinal de alerta após fracasso no Ibope

Mesmo aprovada pela crítica, novela das nove enfrenta dificuldade na audiência

'Três Graças' vira sinal de alerta após fracasso no Ibope - (crédito: Observatorio dos Famosos)
'Três Graças' vira sinal de alerta após fracasso no Ibope - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Três Graças, atual novela das nove da Globo, se tornou alvo de um verdadeiro sinal de alerta nos bastidores. A trama, apesar do seu prestígio e aprovação pela crítica especializada e pelos internautas nas redes sociais, tem sido um fracasso em audiência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A história assinada por Aguinaldo Silva, curiosamente, foi bem avaliada no grupo de discussão montado pela emissora carioca, mas ainda assim, os números custam a subir na Grande São Paulo, principal praça de medição de audiência.

Até o 25º capítulo, Três Graças possui média parcial de apenas 22 pontos. A esta altura, o problemático remake de Vale Tudo registrava 22,2, enquanto Mania de Você (2024) vinha com 21,8.

Segundo informações do jornal O Globo, para a direção, liderada por Luiz Henrique Rios, o maior desafio da novela, agora, é tentar fisgar a atenção do público que assiste apenas pelas redes sociais. Deste modo, novas estratégias estão sendo traçadas para tentar reverter o quadro e impulsionar o Ibope do horário nobre.

O post Três Graças vira sinal de alerta na Globo e direção traça estratégias em meio a fracasso no Ibope foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 19/11/2025 11:14
SIGA
x