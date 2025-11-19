Oficinas sensoriais enriquecem visitas a exposição na Caixa

A partir do dia 22 de novembro, a Caixa Cultural Brasilia recebe a mostra Escultórias — Poesias da Matéria e propõe atividades criativas, sensoriais e imersivas no universo do desenho e da escultura. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line, disponível no site da Caixa Cultural. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. A mostra segue até 30 de novembro, com visitação de terça a domingo, das 9h às 21h.

As atividades propõem um encontro com a arte. Com curadoria de Léia Lemos, Escultórias — Poesias da Matéria é a exposição individual de Leandro Gabriel, que reúne 16 esculturas produzidas com ferro reaproveitado e revela a trajetória do artista entre o desenho, a palavra e a tridimensionalidade. A escolha pelo material vem do lugar de origem do artista, no qual havia depóstios de sucata. "Outro fator é pelas possibilidades de moldar, cortar, juntar e ressignificar", diz Leandro. "O conceito é que que esse material, que teve vida funcional, ganha nova existência poética", completa.

As obras ocupam o espaço ao ar livre como corpos porosos para absorver o entorno e dialogar com o público. Mais do que representar formas naturais, convidam à reflexão de como crescemos, nos movemos e deixamos marcas no mundo. Leandro começou pela pintura e letra urbana. Na escultura encontrou a linguagem capaz de traduzir a escuta da matéria. As obras expostas pertencem às séries Pé de quê? e Embarcações.

Além da exposição, as oficinas Linhas e arame – do desenho à forma tridimensional e Poesias da matéria – integrando sentidos, desenho e material, ministradas por Carina Melo e Leandro Gabriel, compõem a programação. "Não apenas exibir, mas ter a possibilidade de ensinar, é uma maneira de criar um catalisador para a criatividade humana, com base técnica e conceitual", opina Leandro.

Terapaeuta naturalista, Carina entende que a atividade é um convite à conexão entre arte e natureza. "Sentir o cheiro de óleos essenciais como o Embira e o Breu Branco e tocar as folhas rígidas, as cascas do Cerrado serão forma de despertar a produção artística com mais elementos sensoriais."

Confira as programações das oficinas

Visita mediada + oficina com Leandro Gabriel

Data e horário: Sábado, 22/11 – 9h30 às 12h

Público: Geral (20 vagas)



Oficina de imersão com Carina Melo e Leandro Gabriel

Data e horário: Sábado, 29/11 – 10h às 15h (com pausa para almoço)

Público: Geral (20 vagas)

*Estagiários sob supervisão de Nahima Maciel