Fiuk denuncia uso indevido de seu nome e história em projeto de filme

Fiuk usou suas redes sociais nesta última terça-feira (18), e revelou um desentendimento envolvendo a produção de seu filme de drift, projeto que, segundo ele, nasceu de sua própria história e de um sonho pessoal.

Através do Instagram, ator afirmou que foi deixado de fora pela equipe que ele havia convidado para realizar o longa. "Fiquei em silêncio esses dias, porque precisava entender o que estava acontecendo. Mas agora vou falar", iniciou.

Segundo Fiuk, as pessoas envolvidas no projeto decidiram seguir com o filme sem sua participação, realizando alterações drásticas. "As pessoas que convidei para o projeto decidiram seguir com o projeto sem mim, mudar rumos, mudar até o nome do filme, e ignorar tudo o que foi combinado e o que foi feito", escreveu.

O cantor e ex-BBB também afirmou que seu nome e sua história estariam sendo usados sem autorização. "Usando ainda meu nome sem meu consentimento e minha história em negociações", disse. Fiuk afirmou, ainda, não possuir acesso a nenhuma documentação formal relacionada ao filme. "Eu não recebi contratos, documentos, nem as imagens que gravamos juntos. Hoje, eu não tenho acesso a nada do material que eu mesmo criei", declarou.

