Cia Os Buriti promove quatro dias de atividades na Caixa Cultural Brasília

'Cantos de Encontro' é uma das atrações da temporada da Cia Os Buriti na Caixa Cultural - (crédito: Nilo Santos)

De 27 a 30 de novembro, a Companhia Os Buriti promove nova temporada de atividades na Caixa Cultural Brasília. Nos dias 27 e 28, às 20h, e em 29 e 30, às 17h, o público pode aproveitar o espetáculo solo À Beira do Sol; às 11h dos dias 29 e 30, o show brincante Cantos de Encontro e o lançamento de três videoclipes de animação produzidos pela companhia serão promovidos. Os ingressos custam a partir de R$15; as vendas começam no sábado (22/11), no site Bilheteria Cultural ou na Caixa Cultural.

Com direção e dramaturgia de Naira Carneiro (Cia Os Buriti) e Duda Rios (Cia Barca dos Corações Partidos), À Beira do Sol aborda o universo da loucura e do inconsciente, inspirado no artista plástico Arthur Bispo do Rosário, que sofria de esquizofrenia; Profeta Gentileza; e em relatos da psiquiatra Nise da Silveira. O espetáculo conta a história de Arian, a Vigia do Sol, que transita entre o mundo real e a terra da imaginação.

Cantos de Encontro reúne músicas autorais voltadas para o público infanto-juvenil. Durante a apresentação, quatro intérpretes ficam responsáveis pelo canto, instrumentos, dança, contação de histórias e manipulação de bonecos.

O show é acompanhado pelo lançamento dos videoclipes Jardim Mágico, Curió Curí e Voar, que têm ilustrações de Rômolo D'Hipólito, Eliana Carneiro e Raquel Piantino, e direção de Naira Carneiro, Carlon Hardt e Marília Carvalho. As animações contam as histórias de uma lenda do Cazaquistão sobre amizade e generosidade, um passarinho mágico que realiza desejos e uma menina cujo maior sonho é voar.

Serviço

Cia Os Buriti na Caixa Cultural Brasília

De 27 a 30 de novembro, na Caixa Cultural (SBS Q. 4, Lts 3/4). Ingressos a partir de R$15, à venda a partir de sábado (22/11) no site Bilheteria Local, às 9h, e na bilheteria do teatro, às 13h.