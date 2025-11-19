Sabrina Sato fala sobre como é a relação de Nicolas Prattes com Zoe

Sabrina Sato abriu o coração sobre como funciona a relação do seu marido, Nicolas Prattes, com a filha, Zoe, de 6 anos, fruto da união que teve com Duda Nagle.
Em entrevista à revista Quem, a apresentadora relembrou que desde que eles se conheceram a conexão foi grande, tendo em vista que ambos possuem uma paixão em comum por cachorros.
"A relação deles é muito linda. É um amor que aumenta a cada dia. Desde o momento em que eles se conheceram, foi crescendo. É de muito respeito, carinho e conexão. A Zoe e ele são ‘cachorreiros’. Então, é cachorro na cama, dormem conosco. E eu saio sempre perdendo nas escolhas (risos)", disse Sabrina Sato.
Segundo ela, Nicolas possui um papel fundamental na criação de Zoe. "A gente tem essa responsabilidade de criar direitinho uma cidadã para esse mundo, ensinando a ser solidário, a dividir… Ainda mais quando é filho único. É muito legal porque o Nicolas vai aprendendo também (a ser pai)", analisou a japa mais querida do Brasil.
