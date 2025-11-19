InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Sabrina Sato fala sobre como é a relação de Nicolas Prattes com Zoe

A apresentadora comentou sobre o papel do marido na criação da enteada de 6 anos

Sabrina Sato fala sobre como é a relação de Nicolas Prattes com Zoe - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Sabrina Sato fala sobre como é a relação de Nicolas Prattes com Zoe - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Sabrina Sato abriu o coração sobre como funciona a relação do seu marido, Nicolas Prattes, com a filha, Zoe, de 6 anos, fruto da união que teve com Duda Nagle.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora relembrou que desde que eles se conheceram a conexão foi grande, tendo em vista que ambos possuem uma paixão em comum por cachorros.

"A relação deles é muito linda. É um amor que aumenta a cada dia. Desde o momento em que eles se conheceram, foi crescendo. É de muito respeito, carinho e conexão. A Zoe e ele são ‘cachorreiros’. Então, é cachorro na cama, dormem conosco. E eu saio sempre perdendo nas escolhas (risos)", disse Sabrina Sato.

Segundo ela, Nicolas possui um papel fundamental na criação de Zoe. "A gente tem essa responsabilidade de criar direitinho uma cidadã para esse mundo, ensinando a ser solidário, a dividir… Ainda mais quando é filho único. É muito legal porque o Nicolas vai aprendendo também (a ser pai)", analisou a japa mais querida do Brasil.

O post Sabrina Sato fala sobre como é a relação de Nicolas Prattes com Zoe foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 19/11/2025 11:23
SIGA
x