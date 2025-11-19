Plínio Perrú volta aos palcos com o stand up ‘Quarentei show’

Plínio Perrú vive nova fase da carreira de comediante com retorno aos palcos - (crédito: Jessé Fontenele)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de nove anos, o comediante Plínio Perrú retoma espetáculos, com o número Quarentei show, nesta quinta (20/11), no Sesc da 504 Sul. Desafios de homens de mais de 40 anos são insumo para piadas. Apesar de ter stand up comedy como linguagem principal, a apresentação não se limita a esse formato. Ingressos custam a partir de R$ 20 (meia entrada).

Leia também: Jazz na Vila renova tradição e transforma São Jorge em palco aberto

Identidade e raça são alguns dos aspectos abordados no espetáculo. “Ao pensar nos temas, escolhi algo em que eu possa me divertir junto com a plateia. Pensar só em mim seria egoísmo, falar só da minha vida seria palestra biográfica”, diz o artista. “Até a difícil decisão de voltar aos palcos vai ser trazida de forma bem humorada compreendendo meu papel e me reinventando para oferecer a qualidade que desejo”, completa.

Leia também: Sesc Ceilândia recebe quatro sessões do espetáculo Torto Arado

Plínio Perrú faz questão de expor dificuldades que o fizeram dar pausa na carreira de comediante. O último espetáculo havia sido em 2016. “A pausa não foi estratégica. Foi a desistência de alguém que não conseguiu ultrapassar barreiras”, revela, que se diz motivado outra vez a buscar espaços.





Serviço:



Quarentei show, stand up de Plínio Perrú, no Sesc da 504 Sul, nesta quinta (20/11), às 20h30. Ingressos, disponíveis no Sympla, custam a partir de R$ 20 (meia entrada). Classificação indicativa: 16 anos.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco



