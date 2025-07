Murilo Couto apresenta o show 'Tons de Comédia' em Brasília

Brasília recebe, nesta sexta-feira (1/8), às 20h, o espetáculo Tons de Comédia — World Tour, no Teatro UNIP, localizado na 913 Sul. A apresentação reúne três grandes nomes do stand-up internacional: Murilo Couto (Brasil), Hugo Sousa (Portugal) e Gilmário Vemba (Angola). O show reúne três estilos de humor distintos em um mesmo palco, revelando que, apesar das diferenças culturais, o riso é uma linguagem universal.

Com passagens por países como França, Portugal, Irlanda, Angola e Moçambique, a turnê internacional desembarca agora em solo brasileiro. Brasília é uma das capitais escolhidas para receber o show, que se destaca pela combinação entre o olhar do humor brasileiro, a acidez portuguesa e o ritmo africano do stand-up. Reconhecidos como referências do humor em seus países, os comediantes compartilham histórias pessoais, pontos de vista inusitados e situações hilárias em um espetáculo dinâmico e recheado de surpresas.

Murilo Couto, um dos destaques da comédia nacional, comenta a expectativa para a estreia do show na capital. “Brasília é uma cidade que adora comédia. Desde o início do stand-up no país, é uma das cidades com mais público e mais shows. É sempre um dos melhores lugares para se apresentar”, afirma o humorista. Ele destaca ainda a importância da recepção calorosa do público brasileiro para os colegas estrangeiros: “Quero que eles venham para o Brasil e tenham uma experiência muito positiva. O brasileiro é um público muito caloroso, que dá risada pra caramba e gosta de comédia de verdade.”

Além de Brasília, o espetáculo também será apresentado no Teatro Opus Città, no Rio de Janeiro — uma das casas de espetáculos mais recentes e prestigiadas do circuito cultural nacional. A sessão no teatro carioca acontece no dia 8 de agosto, às 21h. Segundo o comediante, se apresentar em espaços inéditos, como o Teatro Opus Città e o Teatro UNIP, tem um significado especial. “Inaugurar um teatro no Rio, um teatro gigante daquele, é uma honra pra gente, né? E é uma pressão também”, diz. “É tudo novo: o lugar, a plateia. Mas o público que curte comédia é o mesmo — é um público interessado, que quer rir, que ama stand-up. Então a gente chega com essa responsabilidade. E em Brasília, por mais que o público já seja experiente, é a primeira vez que a gente leva esse show pra lá. Então também é novo para todo mundo”, completa.

A confiança no espetáculo também é um ponto enfatizado por Murilo. “Eu garanto, boto a minha mão no fogo: mesmo que o público ainda não conheça tanto os outros dois comediantes, vai sair de lá encantado. É um show muito engraçado, com dois artistas excelentes e pontos de vista diferentes. A galera vai rir muito, é sinistro mesmo”, afirma.

Serviço

Tons de Comédia – World Tour

Nesta sexta-feira (1/8), às 20h, no Teatro UNIP (913 Sul – Brasília). Ingressos: inteira R$ 180 (+ R$ 27 taxa de conveniência), meia-entrada R$ 90 (+ R$ 13,50 taxa), promoção 1 kg de alimento R$ 125 (+ R$ 18,75 taxa), promocional parceiros R$ 85 (+ R$ 12,75 taxa). Vendas pelo site Ingresso Digital. Classificação indicativa: 16 anos.