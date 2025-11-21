Ex-atriz mirim revelada em "Avenida Brasil", Hannah Zeitoune volta à tevê

Aos 25 anos, Hannah Zeitoune vive um momento de reencontro. Não apenas com a televisão, de onde esteve afastada por um tempo, mas consigo mesma. A atriz carioca acaba de se juntar ao elenco da novela Dona de mim, da TV Globo, para viver Érica, a nova babá de Sofia (Elis Cabral), que assume o lugar antes ocupado por Leona (Clara Moneke). E chega com a missão de acalentar o coração da protagonista mirim.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Assim como minha entrada no projeto, a Érica chegou em um momento super agitado da trama, cheia de reviravoltas", adianta Hannah, em entrevista exclusiva. "Para mim, a principal missão da Érica é garantir que a Sofia SE sinta bem e cuidada, estabelecendo uma relação de confiança."

A personagem, descrita por ela como "afetuosa e cuidadosa", enxerga propósito no seu trabalho e, enquanto cuida de Sofia, também está atenta à dinâmica da Mansão Boaz. A experiência em "Dona de Mim", segundo a atriz, tem superado todas as expectativas. "Estar nesse projeto foi um dos maiores presentes que ganhei nesse ano, se não o maior. Sinto que venho me desenvolvendo a cada dia."

Fama na infância

A trajetória de Hannah com as artes começou quase sem que ela percebesse. O primeiro contato foi pelo ballet, aos 2 anos, seguido pelo sapateado. Mas o clique definitivo aconteceu aos 7, ao assistir A noviça rebelde no teatro. "Ao ver aquelas crianças iguais a mim, no palco, senti uma identificação imediata", relembra. "Virei para a minha mãe e disse que era ali que eu queria estar."

O desejo se concretizou rapidamente. Aos 9 anos, após uma audição cheia de fases, ela conquistou seu primeiro papel profissional: a protagonista mirim Baby June, no aclamado musical Gypsy, de Charles Möeller e Cláudio Botelho. "Foi onde tudo começou, lembro da minha felicidade recebendo a notícia até hoje."

De lá para cá, o currículo só cresceu. Passou por outro sucesso dos musicais, Um violinista no telhado, e, em 2012, ganhou destaque nacional ao interpretar uma das filhas adotivas de Mãe Lucinda (Vera Holtz) em Avenida Brasil. Também participou do seriado Mais x Favela e dos filmes Cilada.com e Confissões de adolescente.

O hiato

Apesar do sucesso precoce, Hannah decidiu dar uma pausa. "Como comecei minha carreira muito nova, em certo momento senti a necessidade de me entender fora do mercado artístico", explica. Ela passou um tempo morando fora do Brasil, trabalhou no mercado corporativo e se descobriu. "Percebi que não fazia sentido pra mim. A arte chama a gente de volta, não tem jeito."

Agora, de volta aos estúdios de tevê para sua primeira novela no horário nobre, a sensação é de familiaridade, mas com um novo olhar. "Assim que pisei lá, foi como se tudo que eu vivenciei em 2012 tivesse muito vivo em mim", compara, refletindo sobre as diferenças entre a Hannah de 12 anos e a de hoje. "Sinto que hoje consigo ter um discernimento maior de tudo que está acontecendo ao meu redor. Mas a satisfação de estar ali não mudou nenhum pouco, e a todo tempo tento carregar essa menina de 12 anos comigo no trabalho. É graças a ela que eu estou aqui hoje."

Olhar para o futuro

Com a formatura no bacharelado em teatro, TV e cinema pela Faculdade CAL se aproximando, Hannah planeja os próximos passos. "Vou continuar estudando e me aperfeiçoando para estar cada vez mais preparada para novos desafios", afirma.

Além disso, a atriz revela um desejo que amadureceu durante seu tempo de descobertas: "Tenho sentido uma vontade crescente de desenvolver projetos autorais que conversem com a artista que sou hoje. Esse é um caminho que pretendo explorar com calma nos próximos meses."