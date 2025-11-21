Pré-venda de 'A natureza das coisas invisíveis' já está disponível

A pré-venda do filme A natureza das coisas invisíveis, em cartaz a partir da próxima quarta-feira (26/11) no Cine Brasília, já está disponível. Os ingressos custam a partir de R$7,50 e estão à venda no site ingresso.com.

O primeiro longa da diretora brasiliense Rafaela Camelo acompanha a história de Glória e Sofia, duas meninas de dez anos que se encontram em um hospital durante as férias de verão e, a partir daí, constroem uma amizade. Uma das meninas tenta passar pelo pós-operatório de um transplante de coração, enquanto a se preocupa com a saúde da bisavó.

O filme chega ao Cine Brasília depois de exibições nos festivais de cinema de Gramado e Berlim e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A sessão de pré-estreia de A natureza das coisas invisíveis acontece às 19h de quarta-feira (26/11) e a obra fica em cartaz até o dia 4 de dezembro.

Serviço

A natureza das coisas invisíveis

Pré-estreia. Na próxima quarta-feira (26/11), às 19h, no Cine Brasília (106/107 Sul). Ingressos a partir de R$7,50, à venda no site ingresso.com