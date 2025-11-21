Casa dos Quatro realiza programação de Novembro Negro neste fim de semana

Neste sábado (22/11) e no domingo (23/11), o Espaço Multicultural Casa dos Quatro receberá a programação de Novembro Negro, com teatro e literatura. As ações destacam artistas negros brasilienses e estrangeiros, como Jailson Miranda, que desembarca do Cabo Verde

O espetáculo Respeite meus cabelos será apresentado no sábado (22/11), às 19h, e no domingo (23/11), às 17h e 19h. O solo da artista Amanda Reis, dirigido por Thiago Carvalho, celebra a memória, a ancestralidade e a resistência. A peça conta a história de Lua, trancista e guardiã de vozes ancestrais.

Após a estreia do espetáculo no sábado, será realizado o lançamento do livro Respeite meus cabelos: Dramaturgia ritual para um corpo em memória. Escrito por Amanda e Thiago, o livro traduz em palavras a peça apresentada.

Além disso, na segunda-feira (1/12), encerrando a programação, o artista Jailson Miranda apresentará o solo Saudade. O monólogo do artista de Cabo Verde retrata a saudade em uma narrativa repleta de poesia. A apresentação foi construída tomando como base poesias de diferentes autores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Serviço

Respeite meus cabelos

Sábado (22/11), às 19h, e domingo (23/11), às 17h e às 19h, no Espaço Multicultural Casa dos Quatro (Asa Norte). Entrada Gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla.

Respeite meus cabelos: Dramaturgia ritual para um corpo em memória

De Amanda Reis e Thiago Carvalho. Sábado (22/11), às 20h, no Espaço Multicultural Casa dos Quatro (Asa Norte). Entrada Gratuita.

Saudade

Segunda (1/12), às 20h, no Espaço Multicultural Casa dos Quatro (Asa Norte). Venda de ingressos a partir de R$25,00 no Sympla.