Morre o poeta Leonardo Fróes, aos 84 anos, nesta sexta-feira (21/11)

O poeta, tradutor e jornalista Leonardo Fróes morreu nesta sexta-feira (21/11), aos 84 anos. A causa da morte ainda não foi anunciada. A informação foi confirmada pela editora 34, responsável pela publicação das obras do escritor.

Fróes ficou conhecido por livros como Argumentos invisíveis (1995), pelo qual foi premiado com o prêmio Jabuti de poesia em 1996; Língua franca (1968), A vida em comum (1969) e Esqueci de avisar que estou vivo (1973). Em 2021, lançou o que viria a ser o último trabalho da carreira: Natureza, a arte de plantar. No mesmo, a antologia Poesia reunida (1968-2021) também foi publicada. Nas obras, aborda principalmente a natureza e a identidade humana.

Fróes também foi responsável pela tradução de livros de grandes autores para o português, como Virginia Woolf, William Faulkner, Jonathan Swift, George Eliot, La Fontaine e Goethe. Pelos trabalhos como tradutor, em 1998, vence o prêmio Paulo Rónai, da Fundação Biblioteca Nacional, e, em 2008, o prêmio de tradução da Academia Brasileira de Letras. Como jornalista, Leonardo Fróes foi redator do Jornal do Brasil, O Globo e Encyclopaedia Britannica. Durante a carreira, atuou principalmente com crítica literária.

Nascido em Itaperuna, Rio de Janeiro, em 1941, deixou a cidade natal aos 9 anos em direção à capital do estado. Aos 20, muda-se para o exterior, e passa períodos em Nova York e na Europa. No início da década de 1970, passa a morar em Secretário, na região serrana do estado natal, onde se dedicou ao sítio de 50 mil metros quadrados e ao reflorestamento do terreno.