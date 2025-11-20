Após 20 anos, ‘Friends’ divulga episódios inéditos do spin-off ‘Joey’; veja

Episódios perdidos da segunda temporada foram publicados no canal oficial de Friends - (crédito: Reprodução / Warner )

Para os fãs de Friends que sentem saudades da comicidade de Joey Tribbiani, a Warner Bros decidiu liberar, após vinte anos, episódios que nunca foram ao ar do spin-off que acompanhou um dos personagens mais queridos do seriado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na quarta-feira (19/11), o perfil oficial de Friends no YouTube divulgou oito novos episódios de Joey, que não tiveram desfecho quando a segunda temporada foi interrompida. O protagonista Matt LeBlanc, 58, retorna ao papel que o consagrou, explorando uma nova fase do personagem em Los Angeles.

A trama acompanha Joey deixando Nova York, onde vivia ao lado dos amigos, para tentar a vida como ator em Hollywood. A comédia foi cancelada em 2006, mas agora todos os capítulos, incluindo os que nunca chegaram à televisão, estão disponíveis ao público.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os oito episódios finais, inéditos até então, foram publicados juntamente dos outros 38 que completam a série. Criada por Shana Goldberg-Meehan e Scott Silveri, produtores de Friends, Joey estreou com expressivos 18,6 milhões de telespectadores, embora o interesse tenha diminuído com o tempo. Agora, a história ganha uma segunda chance — e os fãs, uma nova maratona.

Confira: