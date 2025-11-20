Zé Felipe e Ana Castela trocam beijos durante gravação de especial no SBT - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Na gravação de seu especial de Natal no SBT, Ana Castela, de 22 anos, viveu uma noite marcante que reuniu fãs, equipe e convidados ilustres. O evento ganhou um momento especial quando seu namorado, Zé Felipe, de 27, apareceu de surpresa no palco, criando uma reação imediata do público presente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O casal protagonizou cenas românticas diante das câmeras, com abraços e carinhos que demonstraram a sintonia entre eles. Entre os convidados estavam os pais da cantora, Michele Castela e Rodrigo Castela, além de Helen Ganzarolli, que compareceu acompanhada de Leandro Gaidies, e o influenciador Odorico Reis, amigo próximo da artista.

Leia também: Ana Castela passa mal após noite agitada com o namorado

No palco, os dois ainda dividiram os vocais. Eles já haviam lançado, em outubro, o dueto "Sua Boca Mente", versão em português da canção eternizada por Shania Twain, período em que começaram os rumores de aproximação.

Leia também: Zé Felipe é flagrado alisando mão de amiga de Ana Castela e é detonado

A mesma época coincidiu com o momento em que "Virginia Fonseca assumiu relacionamento com Vini Jr.", ex-marido de Zé.

Leia também: Gustavo Mioto supera Ana Castela e é flagrado aos beijos com ex-BBB

O post Apaixonados! Zé Felipe e Ana Castela trocam beijos durante gravação de especial no SBT foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.