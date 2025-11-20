Globo quer participação curta de Débora Falabella em sequência de novela - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Globo procurou a atriz Débora Falabella para uma conversa sobre a continuação de Avenida Brasil. Na versão original, a estrela foi a protagonista Nina. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a emissora não quer a atriz para protagonizar a continuação da trama. Somente seriam os capítulos iniciais. A atriz teria topado em conversar com a emissora.

Na rede social X, os internautas não gostaram da mudança. "A pior notícia sobre essa continuação é sempre a próxima", "Vão estragar a novela transformando a Carminha em um alívio cômico", "Vão acabar com a novela", foram alguns comentários.

Recentemente, a apresentadora Sonia Abrão lamentou a suposta continuação de Avenida Brasil. "Eu acho um crime! Pelo amor de Deus, não façam isso! A gente nem começou a se recuperar do trauma da destruição de Vale Tudo, vocês querem destruir Avenida Brasil? Para com isso, gente!", disparou.

