Relembre o crime de Robinho, personagem da 2ª temporada de ‘Tremembé’

Novo ciclo é confirmado por Marina Ruy Barbosa e amplia o retrato da "prisão dos famosos", agora incluindo o ex-jogador, condenado por estupro coletivo

Continuação da produção do Prime Video reforça interesse pelo presídio que abriga alguns dos criminosos mais conhecidos do país - (crédito: Reprodução/UOL)

A produção Tremembé, da Prime Video, terá novos episódios retratando a vida dos condenados na “prisão dos famosos”. A confirmação veio nesta sexta-feira (21/11), quando Marina Ruy Barbosa publicou um teaser anunciando a segunda temporada. No vídeo, além da presença de Suzane von Richthofen, surge outra figura já associada ao presídio: o ex-jogador de futebol Robinho, que cumpre pena no Brasil.

O ex-atacante foi condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo. O episódio aconteceu em 2013, em Milão, quando uma jovem de 23 anos estava alcoolizada e vulnerável ao ataque cometido por Robinho e um grupo de amigos.

A sentença, confirmada em todas as instâncias italianas, se tornou definitiva em 2022, encerrando qualquer possibilidade de recurso. No ano seguinte, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou que Robinho cumprisse a pena no Brasil, o que o levou à Penitenciária de Tremembé.

Com a repercussão causada pela série, Robinho pediu para deixar o presídio. A transferência aconteceu no último domingo (16/11), quando ele foi encaminhado ao Centro de Ressocialização de Limeira para seguir cumprindo a pena, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 21/11/2025 15:17
