Leonardo Miggiorin explica por que ficou longe das novelas

Leonardo Miggiorin, atual participante do MasterChef Celebridades, da Band, não é visto nas novelas desde que fez uma participação em Beleza Fatal, da HBO Max, e tenta conciliar a carreira de ator e a de psicólogo.

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista abriu o coração sobre o afastamento dos folhetins ao longo dos últimos anos, e como estendeu sua dedicação ao campo psicológico diante da falta de oportunidades nas telinhas.

"Demorei 10 anos para me formar na faculdade, porque eu parava, fazia uma novela, depois voltava. Na verdade, eu queria ser psicólogo até antes de virar ator, mas vou ser ator para o resto da minha vida. Eu amo a minha profissão, meu lugar é na arte. E o trabalho como ator e diretor se mescla com esse trabalho de terapeuta e psicólogo", detalhou Leonardo Miggiorin.

"Sinto falta disso"

Longe das novelas, o ator não escondeu seu desejo de emplacar um papel de destaque. "É o que eu mais amo. Cresci fazendo novela e acredito que terei outras oportunidades. Eu me sinto muito bem numa novela e com certeza estou sentindo falta disso, de viver um personagem diante do público num processo de mais tempo", declarou.

