Ana Castela revela que usa cola para disfarçar orelhas 'de abano'

A cantora Ana Castela revelou, em um story postado no seu perfil no Instagram, que usa cola para disfarçar as orelhas de abano.

A sertaneja disse que já sofreu muito bullying pela característica e que já chegou a fazer uma cirurgia, mas não resolveu a questão. "Eu não pedi para nascer assim, não, minha gente", disse em tom de brincadeira.

A solução foi usar cola instantânea. "A gente sempre cola com Super Bonder. Até que um tempo atrás, a gente achou uma colinha que estou usando agora", revelou mostrando a caixinha de Otostick, uma espécie de fita dupla face transparente usada especificamente para disfarçar a orelha aberta. O produto está à venda em e-commerces por cerca de R$ 180 a caixinha com oito corretores. Cada um dura entre 2 e 7 dias, segundo informa o fabricante.

Ao fim da postagem, Ana Castela deu um recado direto aos fãs e seguidores. "Vocês são lindos e perfeitos. Não precisam disso. Só eu, que sou um fusca de porta aberta sem isso aqui", disse.