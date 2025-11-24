Lily Allen detalha estratégia para transar com famosos

A cantora Lily Allen alcançou o sucesso com o álbum West End Girl (2025) e, fiel à fama de falar sem filtros, entregou novos detalhes sobre sua vida pessoal. Convidada da coluna Seek Help, da revista Interview (via Complex), a artista respondeu a perguntas de leitores, incluindo uma sobre a melhor forma de “transar com uma celebridade”.

“Bem, eu só fiz isso umas duas vezes e foi meticulosamente planejado, então você precisa estar numa situação na qual a celebridade acha que está te descobrindo, não o oposto”, afirmou. A cantora ampliou a explicação citando um caso específico em que decidiu perseguir romanticamente um famoso e montou uma estratégia para isso.

“Houve uma celebridade em particular que eu fui atrás romanticamente e eu olhei seu cronograma de turnê e vi que estaria no Japão. Então fiz questão de estar naquele festival e que seria uma das poucas pessoas presentes capaz de falar inglês, o que me fazia mais interessante”, relatou.

A figura mencionada por Allen é amplamente conhecida. Em 2009, o tabloide britânico The Sun noticiou que Lily Allen e Liam Gallagher, vocalista do Oasis, foram repreendidos pela tripulação durante um voo rumo ao Japão para o festival Fuji Rock por comportamento inadequado.

A confirmação só veio quase dez anos depois. No livro de memórias My Thoughts Exactly (2018), Allen descreveu como se embebedou com Liam na primeira classe de um voo da Virgin Atlantic. Segundo ela, os dois tiveram relações sexuais no banheiro do avião. Na época, o cantor ainda era casado com Nicole Appleton, ex-integrante do All Saints, casamento que só terminaria em 2014.