Pedro Lacerda lança foto-livro com eventos em regiões administrativas do DF

O artista visual Pedro Lacerda lança o foto-livro Pérola, na quarta-feira (26/11). A obra investiga processos de produção artística tendo a fotografia como campo de pesquisa. Serão realizados três eventos de lançamento: na quarta (26/11), um coquetel na Pilastra Galeria-Escola, no Guará; uma roda de conversa com fotógrafos de eventos noturnos no Pé Vermelho — Espaço Cultural, em Planaltina, no sábado (29/11),e, para encerrar, uma festa de lançamento na Galeria Risofloras, na Ceilândia, no dia 19 de dezembro.

Resultado de uma pesquisa iniciada na pós-graduação de Lacerda na UnB, Pérola explora procedimentos de criação e modos de produção da fotografia a partir das vivências do artista na cena noturna LGBTQIA+. A publicação entrelaça registros, textos e reflexões sobre tempo, espaço e transformações tecnológicas, construindo uma narrativa que atravessa elementos da fotografia, do vídeo e da instalação.

O projeto se conecta também ao universo da festa Pérola, iniciativa retro futurista criada por Daniel Spot, DJ e produtor cultural, Gabriella Buzzi, DJ e digital influencer, e Lacerda. A festa mistura synthpop, eletropop e hits dos anos 2000. Com sete edições já realizadas em espaços diversos de Brasília, a festa integra referências que contribuíram com a pesquisa prática e teórica do artista.





Serviço

Pérola

Foto-livro de Pedro Lacerda. Coquetel de leançamento. Nesta quarta-feira (26/11), das 18h às 21h, no espaço Pilastra Galeria-Escola. No sábado (29/11), roda de conversa com fotógrafos de eventos noturnos, das 16h às 19h, no espaço cultural Pé-Vermelho. E dia 19 de dezembro, festa de lançamento, das 18h às 22h, na Galeria Rosifloras. Entrada gratuita nos três eventos.