Maria Padilha surpreende ao falar de casamento com 27 anos de diferença

A atriz, de 65 anos, vive um relacionamento com Breno Meneghel, de 38, desde 2011

Maria Padilha surpreende ao falar de casamento com 27 anos de diferença
Maria Padilha, que pôde ter sido vista no remake da novela Vale Tudo, abriu o coração sobre a vida pessoal, e comentou o relacionamento que atualmente vive com o produtor e empresário Breno Meneghel.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista afirmou que os dois vivem uma união marcada por parceria de longa data, visto que estão juntos desde 2011. "Não viajávamos a sós há muito tempo e nos demos este presente. Fomos para a Inglaterra, que é a minha segunda cidade e na qual já morei algumas vezes. Foi a primeira vez do Breno no país", disse.

"É colossal"

"Foi uma grande surpresa para mim porque nossa diferença de idade é colossal e eu não vou ficar vivendo a juventude dele", declarou Maria Padilha. Apesar da diferença de 27 anos de idade, a atriz ressaltou que o fato nunca foi um problema entre eles, pelo contrário.

"Que bom que ele investiu e não tinha essa questão. Eu torço por ele e ele por mim, nos ajudamos e nos gostamos muito. Temos este amor verdadeiro de quem se quer bem de verdade", disse ela.

