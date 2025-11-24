InícioDiversão e Arte
menopausa

Poliana Rocha abre o jogo sobre sintomas da menopausa

A influenciadora digital falou sobre dificuldades com sono, paciência e libido

Poliana Rocha abre o jogo sobre sintomas da menopausa - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Poliana Rocha abre o jogo sobre sintomas da menopausa - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Poliana Rocha usou as redes sociais neste último domingo (23), e fez um relato aos seguidores sobre os desafios que tem enfrentado durante a menopausa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora, que é casada com o cantor Leonardo, explicou que decidiu falar abertamente sobre o assunto para ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo processo.

"Estou passando aqui nesse domingão para dar um recadinho bem especial. Todo mundo que me acompanha sabe que eu estou enfrentando o processo da menopausa, que é desafiador tanto para mim quanto para outras mulheres. Eu estava sentindo alguns sintomas que estavam ruins, percebi que eu não tava sendo a Poliana que eu sou, sabe? E isso me incomodou profundamente", disse Poliana Rocha, que citou, ainda, a falta de paciência com situações do dia a dia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A influenciadora também contou que enfrentou problemas de sono. "Eu dormia e acordava o tempo todo, e isso é horrível porque a gente não descansa", disse. Na sequência, ela declarou que passou a enfrentar a perda do desejo sexual. "Eu não tava sentindo desejo. Isso também mexe muito comigo", confidenciou.

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 24/11/2025 13:12
SIGA
x