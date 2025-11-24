Poliana Rocha abre o jogo sobre sintomas da menopausa





Poliana Rocha usou as redes sociais neste último domingo (23), e fez um relato aos seguidores sobre os desafios que tem enfrentado durante a menopausa.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora, que é casada com o cantor Leonardo, explicou que decidiu falar abertamente sobre o assunto para ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo processo.

"Estou passando aqui nesse domingão para dar um recadinho bem especial. Todo mundo que me acompanha sabe que eu estou enfrentando o processo da menopausa, que é desafiador tanto para mim quanto para outras mulheres. Eu estava sentindo alguns sintomas que estavam ruins, percebi que eu não tava sendo a Poliana que eu sou, sabe? E isso me incomodou profundamente", disse Poliana Rocha, que citou, ainda, a falta de paciência com situações do dia a dia.

A influenciadora também contou que enfrentou problemas de sono. "Eu dormia e acordava o tempo todo, e isso é horrível porque a gente não descansa", disse. Na sequência, ela declarou que passou a enfrentar a perda do desejo sexual. "Eu não tava sentindo desejo. Isso também mexe muito comigo", confidenciou.