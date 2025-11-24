Gracyanne Barbosa rebate críticas por morar com a mãe de Belo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Gracyanne Barbosa usou as redes sociais, e se manifestou em torno das críticas que recebe por ainda morar com Dona Terezinha, mãe de Belo, seu ex-marido.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora e musa fitness, que se separou do cantor em 2024, explicou que a convivência com a ex-sogra é fruto de amor e cuidado.

"Vai continuar morando com a sogra e a filha do ex? Que loucura", escreveu um seguidor em uma caixinha de perguntas. "Por que loucura? Nosso elo e nosso amor sempre existirão! Enquanto elas quiserem, ficarão aqui na minha casa e receberão de mim amor, cuidado e proteção", rebateu Gracyanne Barbosa.

Gracyanne e Belo estão oficialmente divorciados. Nos últimos dias, a musa fitness confirmou que o processo de separação, iniciado em abril de 2024, foi concluído. O casal, que esteve junto por 16 anos, anunciou o fim do relacionamento pelas redes sociais.