Ex-apresentador da Globo comove ao revelar marco no tratamento de câncer





Jonas Almeida, ex-apresentador da Rede Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, usou as redes sociais neste último domingo (23), e emocionou ao falar de seu tratamento contra um câncer no pulmão.

Através do Instagram, o jornalista reuniu uma série de fotos, com médicos, enfermeiros, familiares e amigos, e abriu o coração sobre ter passado por sua última sessão de radioterapia.

"Acabou um ciclo importante dessa luta longa que eu estou enfrentando. Fiz minha última sessão de radioterapia. Agora começo a imunoterapia, que vai durar um ano todinho… mas a radio, preciso dizer, foi o processo mais libertador de todos; e graças ao meu amor Kelly Maria. Explico: como diz nosso carecudo guru dr. Alexandre de Oliveira, essa vitória só poderá ser comemorada daqui a dez anos, devido à agressividade da mutação que eu tenho. TINHA!!!", iniciou o ex-apresentador da Globo.

"Então, cada etapa cumprida tem que ser celebrada e vista com carinho. Foram 27 dias de radioterapia fazendo bate e volta pra São Paulo todos os dias… E a vida não para pra isso. A radio em si foi muito menos agressiva que a quimio ou que a cirurgia. Praticamente não senti seus efeitos exceto por um cansaço um pouco acima do normal. Mas corintiano que sou, estou habituado a sofrimento", detalhou Jonas Almeida. "De longe, os dias mais felizes de 2025 pra mim. Talvez dos últimos anos. Não apenas eles foram cada um colocando seus nomes nas datas (alguns mais de um dia), como outros que ficaram sabendo pediam pra entrar pro grupo", declarou o jornalista.

"Isso cura"

Por fim, o ex-apresentador global concedeu agradecimentos aos envolvidos no período de tratamento. "Eu realmente não tenho palavras, mas uma vida pela frente pra retribuir. Quando a gente tá do lado de quem ama, tá em casa. Graças a vocês, hoje eu me lembrei de quem eu sou. E isso cura. Queria poder colocar as fotos de vocês em looping num telão no mundo. Aqui, estão, sempre. Amo vocês", finalizou.