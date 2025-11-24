Guaja, artista indígena que estará presente no Festival de música Indígena Bôsénimi - (crédito: Divulgação)

O Festival de Música Indígena Bôsénimi começa nesta terça-feira (25/11) com uma programação dedicada à arte e ao fortalecimento das culturas dos povos originários. Os shows e atividades serão realizados no Espaço Cultural Infinu e na Casa Bahsakewií, no Noroeste, até domingo (30/11).

O festival carrega o nome Bôsénimi, que vem do idioma dahseé do povo tukano (yepá-mahsã) e significa celebração e encontro entre diferentes povos. A programação reúne apresentações musicais, poéticas e tradicionais de diversos povos, com artistas de várias etnias e regiões, como Ramona Jucá, Eloí Wapichana, Owerá e muitos outros.

Além das apresentações musicais, o evento conta com feira de artesanato, conteúdos audiovisuais, exposições e uma oficina voltada à formação de jovens indígenas. A programação inclui ainda uma vivência conduzida por Álvaro Tukano, que compartilha saberes tradicionais. Idealizado e realizado majoritariamente por indígenas, o Bôsénimi reforça a presença e a potência dos povos originários no cenário cultural urbano.





Serviço

Festival de música indígena Bôsénimi

A partir desta terça-feira (25/11) e até domingo (30/11), no Espaço Cultural Infinu e na casa Bahsakewií. Entrada gratuita e classificação indicativa livre.



