InícioDiversão e Arte
Documentário

Júlia Pá dá voz à infância indígena em documentário exibido nesta quinta

‘O futuro é indígena’ acompanha Xiwariru, uma menina de 7 anos, durante o 20° Acampamento Terra Livre

Xiwariru durante o 20° Acampamento Terra Livre - (crédito: Julia Pá)
Xiwariru durante o 20° Acampamento Terra Livre - (crédito: Julia Pá)

Dirigido por Julia Pá, o documentário O futuro é indígena traz, sob a perspectiva de uma menina de 7 anos,  a vivência do20º Acampamento Terra Livre. O curta será exibido de forma gratuita em diversos espaços de Brasília a partir desta quinta-feira (23/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ideia de O futuro é indígena nasceu em 2023, quando Julia fotografava o 19° Acampamento Terra Livre. Durante o trabalho, ela observou como as crianças das comunidades indígenas cresciam em volta da movimentação e força de suas famílias. 

O documentário mostra o maior encontro de povos indígenas do Brasil a partir do olhar de Xiwariru, mostrando o cotidiano da menina e a importância de sua presença em um evento essencial para o futuro do seu povo.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Serviço

O futuro é indígena

  • Nesta quinta-feira (23/10), às 19h na Maloca da UnB (com Interpretação em Libras)
  • Sábado (25/10), às 10h no Memorial dos Povos Indígenas (com Interpretação em Libras)
  • 28/10, às 11:30h e às 14h na Escola Classe 115N
  • 29/10, às 14h no CRAS Sobradinho.
  • Exclusivo para estudantes : 25/10 a 31/10 no Memorial dos Povos Indígenas (com Interpretação em Libras)


Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por Madu Suhet
postado em 23/10/2025 15:22
SIGA
x