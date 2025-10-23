Júlia Pá dá voz à infância indígena em documentário exibido nesta quinta

Dirigido por Julia Pá, o documentário O futuro é indígena traz, sob a perspectiva de uma menina de 7 anos, a vivência do20º Acampamento Terra Livre. O curta será exibido de forma gratuita em diversos espaços de Brasília a partir desta quinta-feira (23/10).
A ideia de O futuro é indígena nasceu em 2023, quando Julia fotografava o 19° Acampamento Terra Livre. Durante o trabalho, ela observou como as crianças das comunidades indígenas cresciam em volta da movimentação e força de suas famílias.
O documentário mostra o maior encontro de povos indígenas do Brasil a partir do olhar de Xiwariru, mostrando o cotidiano da menina e a importância de sua presença em um evento essencial para o futuro do seu povo.
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
Serviço
O futuro é indígena
- Nesta quinta-feira (23/10), às 19h na Maloca da UnB (com Interpretação em Libras)
- Sábado (25/10), às 10h no Memorial dos Povos Indígenas (com Interpretação em Libras)
- 28/10, às 11:30h e às 14h na Escola Classe 115N
- 29/10, às 14h no CRAS Sobradinho.
- Exclusivo para estudantes : 25/10 a 31/10 no Memorial dos Povos Indígenas (com Interpretação em Libras)
