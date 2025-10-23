Júlia Pá dá voz à infância indígena em documentário exibido nesta quinta

Dirigido por Julia Pá, o documentário O futuro é indígena traz, sob a perspectiva de uma menina de 7 anos, a vivência do20º Acampamento Terra Livre. O curta será exibido de forma gratuita em diversos espaços de Brasília a partir desta quinta-feira (23/10).

A ideia de O futuro é indígena nasceu em 2023, quando Julia fotografava o 19° Acampamento Terra Livre. Durante o trabalho, ela observou como as crianças das comunidades indígenas cresciam em volta da movimentação e força de suas famílias.

O documentário mostra o maior encontro de povos indígenas do Brasil a partir do olhar de Xiwariru, mostrando o cotidiano da menina e a importância de sua presença em um evento essencial para o futuro do seu povo.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Serviço

O futuro é indígena