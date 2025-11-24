GracyOvos: Gracyanne Barbosa realiza sonho e lança marca de ovos

Influenciadores como Izabela Dolabela Simon e Patrícia Ramos já receberam as primeiras embalagens de GracyOvos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Apelidada por seguidores de Gracyovos após revelar que comia 40 ovos diariamente, Gracyanne Barbosa transformou a brincadeira nas redes sociais em negócio. A influenciadora revelou a criação da marca GracyOvos, nova linha do alimento granjeiro assinada por ela.

"É um sonho antigo que se tornou realidade! Graças a muito trabalho e aos pedidos de vocês, meus amores", escreveu Gracyanne na legenda da postagem do anúncio. "Estou muito orgulhosa de ver esse projeto nascer e animada pra ver cada um de vocês experimentando. Em breve na sua geladeira! Ovos finos, shape gigante."

O vídeo mostra uma caixa especial com meia-dúzia de ovos estampados com a logomarca da nova "grife" alimentícia. Na descrição de seu perfil, Gracyanne agora se define como "CEO e Diretora Criativa" da GracyOvos, que já tem perfil no Instagram.

As primeiras embalagens de GracyOvos, aliás, já foram enviadas a alguns influenciadores, inclusive Izabela Dolabela Simon, Bruna Unzueta e Patrícia Ramos. "Agora você não tem desculpas pra não OVOluir o seu shape", brincou o influenciador fitness Calebe Dias, conhecido por seus vídeos na academia.

Dieta de 40 ovos

Conhecida por seu corpo musculoso, Gracyanne chocou o público ao revelar que comia 40 ovos por dia para manter a forma. A dieta, aliás, lhe causou incômodo às vésperas do BBB25, quando ela chegou a passar mal por não ter comido a mesma quantidade do alimento antes do confinamento.

No reality, ela diminuiu bastante seu consumo de ovos, que caiu para nove unidades já no primeiro dia do reality. Eventualmente, Gracyanne optou por outros alimentos proteicos dentro da casa, como carne bovina e frango.

Recentemente, ela revelou que já não consome a mesma quantidade de ovos desde a lesão sofrida na Dança dos Famosos. Agora, a quantidade em sua dieta caiu para "10 ou 15, no máximo".

Por enquanto, não foi revelado quando os GracyOvos serão disponibilizados para venda.