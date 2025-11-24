Ex-BBB lembra namoro com Jimmy Cliff, astro do reggae morto aos 81 anos

Jimmy Cliff, lenda do reggae jamaicano, ao lado da ex-BBB Harumi Ishihara, nos anos 1980 - (crédito: Reprodução Instagram)

A ex-BBB Harumi Ishihara homenageou, nas redes sociais, o cantor jamaicano Jimmy Cliff, morto nesta segunda-feira (24/11), aos 81 anos. A jornalista e o astro do reggae viveram um relacionamento nos anos 1980, quando ele morou no Brasil e se apresentou em turnê com Gilberto Gil.

“Uma grande paixão. Descanse em paz”, escreveu a brasileira, de 73 anos, em uma publicação no Instagram com uma foto dos dois juntos. Harumi participou do Big Brother Brasil 16 e foi a primeira eliminada da edição, com 65% dos votos.

Ela também compartilhou fotos de Jimmy Cliff junto a Gilberto Gil durante a passagem do jamaicano pelo Brasil. “Do dia em que conheci Jimmy na coletiva da excursão com Gilberto Gil”, diz na publicação.

Ishihara chega a aparecer em um trecho do clipe da música We All Are One, gravado em 1983, no Rio de Janeiro.

Passagem pelo Brasil

Jimmy Cliff viveu uma forte ligação com as terras brasileiras durante a carreira. Ainda nos anos 1960, o cantor chegou a se apresentar no Festival Internacional da Canção. Em 1968, ele lançou o disco Jimmy Cliff in Brazil, onde aparece na praia de Copacabana na imagem da capa.

A partir da década de 1980, a relação do astro com o país se estreita. A turnê com Gilberto Gil levou grande público para cinco capitais brasileiras: Belo Horizonte, Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Além de canções em novelas e parcerias famosas, como com o Olodum, Margareth Menezes e Titãs, Cliff teve deixou família no Brasil. A artista Nabiyah Be é filha do cantor com a também artista Sônia Gomes. Cantora e atriz, a baiana chegou a estrelar o filme Pantera Negra, lançado em 2018.