'Três Graças': saiba quando e como será 1° encontro entre Lorena e Juquinha

Em Três Graças, o primeiro encontro entre Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) acontece de forma discreta, mas deixa claro que a novela prepara um novo romance. A aproximação começa durante um jantar só com mulheres na casa de Maggye (Mell Muzzillo), onde as duas se encontram quase por acaso e logo criam um clima de conexão natural. As cenas estão previstas para irem ao ar no próximo sábado, dia 29 de novembro.

A noite segue leve. Apesar disso, Juquinha comenta abertamente sua orientação sexual para evitar mal-entendidos, enquanto Lorena responde com bom humor. A troca cresce sem esforço e mostra que a sintonia entre elas surge desde o início.

Quando a reunião termina, Lorena pensa em chamar um carro, porém Juquinha se oferece para levá-la. A conversa dentro do veículo flui sem pausa. Lorena faz perguntas sobre a rotina policial, e Juquinha comenta experiências pessoais com a mesma franqueza que a caracteriza.

A despedida marca o ponto alto do encontro. Juquinha tenta pegar o contato de Lorena, que devolve a abordagem com uma resposta divertida e segura. A jovem sai do carro com um sorriso tímido, enquanto a policial percebe que aquele primeiro encontro pode mudar o rumo da história das duas na novela.