Poliana Rocha se irrita com críticas a "Diquinha da Noite"

Poliana Rocha usou as redes sociais nesta última segunda-feira (24), e reagiu aos boatos de que usaria um recurso de seu perfil para enviar indiretas.

Através dos Stories do Instagram, a esposa do cantor Leonardo reagiu ao ter se tornado alvo de comentários de que mandaria indiretas por meio das mensagens enigmáticas da ‘Diquinha da Noite’ que posta com frequência em seu perfil.

Sincera, Poliana Rocha destacou que sua intenção não é mandar indireta, e que utiliza a mensagem apenas para falar sobre si e que vai continuar postando a dica por ser um conteúdo que seus fãs consomem.

"Tem quatro anos que faço essa diquinha da noite, que as pessoas curtem e gostam. Às vezes quando deixo de postar, as pessoas vão no meu direct cobrar. Era uma conexão muito grande que eu tinha com o meu público, mas ultimamente toda diquinha da noite que eu tenho postado, as pessoas têm falado que é ataque pessoal", disse Poliana, que, por fim, rompeu as especulações criadas em torno do assunto.

"Está muito longe do propósito que é a diquinha da noite, que diz muito mais sobre mim e sobre o meu estado de espírito e não estou julgando o outro. Vou continuar postando as minhas diquinhas da noite do mesmo jeito, com a consciência leve e tranquila", concluiu.





