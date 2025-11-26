Pequena Companhia de Teatro faz oficina gratuita de iluminação no CCBB

Pequena Companhia de Teatro promove a oficina Artesania Iluminocenográfica: desenvolvendo tecnologia a partir da obsolescência. - (crédito: Marcelo Flecha )

Como parte da programação que trouxe ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) a peça Velhos caem do céu como canivetes, a Pequena Companhia de Teatro realiza, de quinta-feira (27/11) a domingo (30/11), às 19h, uma oficina gratuita de iluminação. Artesania Iluminocenográfica é gratuita, assim como as sessões da peça, em cartaz no CCBB.

A oficina será ministrada pelo iluminador e diretor da companhia, Marcelo Flecha. Voltada para artistas, estudantes e pesquisadores, a oficina aborda os processos de criação em iluminação cênica. Ela promove uma imersão nos princípios, métodos e técnicas de utilização de luz para a cena.

A atividade busca incentivar a utilização de resíduos descartáveis, fontes luminosas do cotidiano e equipamentos obsoletos na iluminação teatral. Já o espetáculo Velhos caem do céu como canivetes se passa em um ambiente pós-apocalíptico e reflete sobre humanidade, fé e isolamento. A peça está em cartaz de quinta (27/11) a domingo (30/11) no CCBB. As entradas são gratuitas e têm esgotado no site, mas a produção do espetáculo avisa que uma fila de espera é aberta minutos antes da sessão, já que nem todos que retiram os ingressos comparecem ao espetáculo.

Serviço

Oficina Artesania Iluminocenográfica: desenvolvendo tecnologia a partir da obsolescência.

Com Marcelo Flecha. Nesta quarta (26/11) e quinta (27/11), das 15h às 18h, na Galeria 4 - CCBB Brasília. Entrada gratuita mediante inscrições pelo link: https://forms.gle/UCaUGsUV47F8rZUV9. Não recomendado para menores de 18 anos





Velhos Caem do Céu como Canivetes

Pequena Companhia de Teatro. Desta quinta (27/11) a domingo (30/11), às 19h, no CCBB Brasília. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo link www.bb.com.br/cultura. Não recomendado para menores de 14 anos.