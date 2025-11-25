Longa 'Rio de Versos', de Peninha, será lançado nesta quarta-feira (26/11)

A história da literatura de Corumbá de Goiás, cidade natal de grandes escritores goianos, está registrada em Rio de Versos, longa-metragem do cineasta Peninha que será lançado nesta quarta-feira (26/11), às 20h, no Museu da República. A entrada é gratuita.

Rio de Versos surge como a continuação de uma série de projetos de Peninha que tem o objetivo de mostrar a cultura do Planalto Central antes da construção de Brasília. “Se pensava aqui como um deserto, como se nada houvesse, e existe muita cultura, vida e pessoas. E em cada local eu vou encontrando uma história. Em Corumbá, encontrei a literatura como traço cultural”, explica o diretor.

O longa traz a história de quatro autores: Benedito Odilon, Erico Curado, José J. Veiga e Bernardo Élis, único goiano a ocupar uma cadeira da Academia Brasileira de Letras (ABL). “O Bernardo sempre escreveu sobre essa região, o cerrado. O J. Veiga escreveu durante muitos anos na BBC de Londres, foi correspondente, é da literatura fantástica. O Erico é um dos primeiros regionalistas, um inovador da literatura com o regionalismo. Mas todas as trajetórias partem de Corumbá, alguns deles nem saíram, e todos terminaram lá”, diz.

O filme, explica Peninha, não é baseado na história de um autor ou livro, e sim em como a literatura se dava em uma sociedade rural do interior e a presença "inusitada" da arte no cotidiano dos moradores. “O que chama mais atenção no filme é que a gente descobre que, em meio ao isolamento todo, na época, havia uma cultura muito refinada para um lugar tão ermo e esquecido. Porque, após o ciclo do ouro, aqui ficou completamente abandonado e isolado dos grandes centros”, afirma.

A história do longa começa com a procura da veia literária da pequena comunidade. A resposta está nos diários escritos pelos moradores, que tinham uma característica diferente dos atuais: não eram íntimos, e sim trocados entre cada um. Peninha encontra um de 1886, de uma menina da roça que vai para uma cidade maior a trabalho e que se tornou o primeiro livro a ser publicado em Corumbá. A tradição literária também ganha foco no filme, mostrando como a escrita é passada de pai para filho.

Serviço

Rio de Versos

De Peninha. Lançamento nesta quarta-feira (26/11), às 20h, no Museu da República (Setor Cultural Sul, Lote 2). Entrada gratuita.





