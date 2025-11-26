Estoque acabou? Gracyanne Barbosa anuncia fim da marca de ovos

Pouco depois de anunciar o lançamento de sua mais nova marca,“Gracyovos”, Gracyanne Barbosa voltou às redes sociais para avisar que o produto havia esgotado em tempo recorde. “O estoque acabou em 24 horas, gente!”, comemorou a influenciadora em um vídeo publicado nessa terça-feira (25/11). Mas tudo fazia parte de uma campanha: a marca de ovos luxuosos não era real.

“Tá. Eu admito: fui eu que acabei com o estoque”, disse, rindo. Em seguida, Gracyanne contou que tudo não passava de uma ação publicitária para o Canva. “Vocês sabem que eu tenho uma quedinha por um belo visual”, afirmou, entregando o enredo da campanha.

A estratégia viralizou de imediato. Usuários elogiaram a criatividade e o humor da ação, destacando como a influenciadora transformou sua já conhecida paixão por ovos em uma peça de marketing envolvente. “Sensacional!”, comentou um seguidor. “A melhor publi do ano”, escreveu outro.

Como a campanha funcionou?

A ação começou na segunda-feira, quando Gracyanne anunciou a marca “Gracyovos”, prometendo ovos de luxo em embalagens sofisticadas. Para aumentar a credibilidade, diversos influenciadores publicaram vídeos “recebendo” press kits da marca fictícia, o que reforçou a ilusão de um lançamento real. No Instagram, um perfil oficial acumulou cerca de 25 mil seguidores em poucos dias, enquanto o site da marca exibia identidade visual completa e materiais promocionais caprichados.

Somente após o anúncio do “esgotamento” é que a verdade veio à tona: toda a identidade visual, vídeos e materiais da Gracyovos haviam sido criados no Canva, como parte de uma campanha produzida pela plataforma em parceria com a agência MField.

A iniciativa marca mais um passo na estratégia do Canva de apostar em conteúdos de grande apelo popular no Brasil. No início de novembro, a plataforma já havia viralizado com uma série de esquetes estreladas por Xuxa Meneghel, que revisitou momentos icônicos da carreira e acumulou mais de 50 milhões de visualizações.

Agora, com Gracyanne Barbosa, a empresa explora o carisma da musa fitness para mostrar, de forma prática, como suas ferramentas permitem criar uma marca completa do zero — desde o logo até o site e as peças de divulgação.

A revelação movimentou as redes sociais, com elogios ao nível de planejamento e ao humor da campanha. Muitos internautas admitiram ter acreditado que a influenciadora realmente estava lançando uma linha premium de ovos, o que reforça o sucesso da estratégia em gerar engajamento orgânico.

Outros pediram que a equipe de marketing do Canva Brasil “ganhe prêmio” pela criatividade. Também houve quem destacasse a habilidade da plataforma em transformar tendências e personalidades populares em narrativas publicitárias de alto impacto.