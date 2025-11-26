Clara Portella divide mocinha com Debora Ozório em nova novela vertical

A jovem atriz, cantora e dubladora Clara Portella, de apenas 9 anos, está rapidamente se consolidando como um dos nomes mais promissores do entretenimento nacional. Com uma carreira precoce e intensa, em pouco mais de um ano, Clara já coleciona participações em produções de destaque da Globo, Record e grandes estúdios, demonstrando uma versatilidade notável.
Após sua participação especial na novela das 18h da Globo, Êta mundo melhor, interpretando a versão infantil da personagem de Heloísa Périssé, Clara integra também a primeira novela vertical da emissora, Tudo por uma segunda chance, na qual vive a versão mirim da personagem de Débora Ozório.
Em 2024, a artista reforçou sua presença na televisão ao atuar na nova série da Record, O senhor e a serva. Na trama, que estreou em outubro no aplicativo e na Record TV, Clara interpreta Vita, a filha mais nova do protagonista, papel vivido por Dudu Pelizzari, expandindo significativamente sua visibilidade.
Além do trabalho em frente às câmeras, Clara também encanta o público no teatro musical. Ela integrou o elenco do aclamado espetáculo A noviça rebelde (2024), onde deu vida à personagem Gretl, exibindo grande desenvoltura, presença de palco e um inegável talento vocal e cênico.
Sua voz também já é reconhecida na dublagem, onde a jovem acumula trabalhos expressivos em produções nacionais e internacionais. Entre os títulos em seu currículo estão grandes sucessos, como a personagem Carin Smurl em Invocação do Mal 4, a voz de Rumi (criança) na série da Netflix Guerreiras do K-Pop, a Coelha Zuri na produção Super Fofos: Aventura na Cidade (Apple TV) e uma participação no aguardado live-action de Lilo & Stitch.
