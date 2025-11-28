Sambista Breno Alves comemora aniversário celebrando o samba do DF

Neste domingo (30/11), o Minas Tênis Clube será palco da comemoração de 40 anos de vida do sambista Breno Alves. O evento Nos Braços da Batucada será uma celebração do samba brasiliense e receberá convidados especiais. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla a partir de R$40.
João Cavalcanti, Teresa Lopes, Kris Maciel, Cris Pereira, Samba da Tia Zélia e Samba da Passarinha, além de um DJ, marcarão presença na comemoração. A tarde será embalada por música e afeto. As apresentações terão início às 15h e se estenderão até às 23h.
Nos Braços da Batucada também celebra os 25 anos de carreira do cantor, compositor e percussionista. Breno Alves já integrou diversos grupos de samba, lançou discos, DVDs e clipes. Além do Brasil, o sambista já se apresentou em Moçambique, Cabo Verde, Àfrica do Sul, Áustria e Holanda.
Serviço
Nos Braços da Batucada — Breno Alves 40 anos
Neste domingo (30/11), a partir das 15h, no Minas Tênis Clube. Entrada gratuita. Ingresos a venda a partir de R$40,00 pelo Sympla.
Confira a programação completa:
15h - DJ
16h - Samba da Passarinha
17h1 - DJ
17h30 - Breno Alves
18h10 - Cris Pereira
18h30 - Kris Maciel
18h50 - DJ
19h20 - Breno Alves
20h - Teresa Lopes
20h20 - João Cavalcanti
21h - DJ
21h15 - Samba da Tia Zélia
22h30 - DJ
23h - Encerramento