Sambista Breno Alves comemora aniversário celebrando o samba do DF

28/11/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Agro entrevistando Carlos Coutinho produtor de café na bancada os jornalistas Carlos Alexandre e Sibele Negromonte. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Neste domingo (30/11), o Minas Tênis Clube será palco da comemoração de 40 anos de vida do sambista Breno Alves. O evento Nos Braços da Batucada será uma celebração do samba brasiliense e receberá convidados especiais. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla a partir de R$40.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Rebeca Andrade detalha pausa na carreira: "Tirei tempo pra cuidar de mim"

João Cavalcanti, Teresa Lopes, Kris Maciel, Cris Pereira, Samba da Tia Zélia e Samba da Passarinha, além de um DJ, marcarão presença na comemoração. A tarde será embalada por música e afeto. As apresentações terão início às 15h e se estenderão até às 23h.

Leia também: Simone Mendes relembra detenção em aeroporto dos EUA: "Fiquei traumatizada"

Nos Braços da Batucada também celebra os 25 anos de carreira do cantor, compositor e percussionista. Breno Alves já integrou diversos grupos de samba, lançou discos, DVDs e clipes. Além do Brasil, o sambista já se apresentou em Moçambique, Cabo Verde, Àfrica do Sul, Áustria e Holanda.

Leia também: Guns'n Roses no Brasil: saiba quando e como comprar ingressos

Serviço

Nos Braços da Batucada — Breno Alves 40 anos

Neste domingo (30/11), a partir das 15h, no Minas Tênis Clube. Entrada gratuita. Ingresos a venda a partir de R$40,00 pelo Sympla.





Confira a programação completa:

15h - DJ

16h - Samba da Passarinha

17h1 - DJ

17h30 - Breno Alves

18h10 - Cris Pereira

18h30 - Kris Maciel

18h50 - DJ

19h20 - Breno Alves

20h - Teresa Lopes

20h20 - João Cavalcanti

21h - DJ

21h15 - Samba da Tia Zélia

22h30 - DJ

23h - Encerramento