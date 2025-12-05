'D.P.A. 4 - O Fantástico Reino de Ondion' chega aos cinemas com magia de sobra

Luisa Mello*

Os Detetives do Prédio Azul estão de volta para desvendar um novo mistério, no reino colorido de feitiçaria e desafios. Nesta aventura — dirigida por Mauro Lima (Meu nome não é Johnny) — o detetive Max desaparece misteriosamente e, para encontrá-lo, a dupla Mel e Zeca embarcam no Reino de Ondion. Enquanto tentam encontrar o amigo, os dois se envolvem no plano maligno do bruxo Rumorum de dominar a terra mágica.

Mesmo protagonizada pelos personagens do Prédio Azul, a obra falha em ser original. O enredo lembra outras narrativas do cinema, como a clássica adaptação Harry Potter e a Pedra Filosofal. Um vilão que busca vingança, um menino enfeitiçado usado como peão pelo malvado e três crianças curiosas em um reino desconhecido não é um conto inovador, mas, no filme, ele se destaca com referências à cultura brasileira e com bom humor.

O longa-metragem é recheado de piadas pensadas para o público infantil, com situações inusitadas que prometem tirar risadas dos pequenos. Os personagens convidam o público para os acompanhar na busca por respostas de enigmas por Ondion, com a ajuda da pedra Karaca, a criadora de brinquedos Ludovica (Fabiula Nascimento) e as vizinhas Berenice (Nicole Orsini) e Brisa (Cléo Faria). A história cai na graça da criançada.

O filme divide o tempo de tela entre três núcleos, mas os Detetives do Prédio Azul não perdem o protagonismo. Emily Puppim e Stéfano Agostini dão vida à magia do roteiro. Eles dominam a essência dos respectivos personagens e encantam o público. Além da dupla se destacar pela sintonia, a dinâmica com Samuel Minervo e os outros colegas de elenco não fica trás.

Já disponível nos cinemas, D.P.A 4 — fantástico reino de Ondion é o longa-metragem para reunir a família. A trama convida as crianças a entrarem em uma aventura curiosa e divertida, ao lado dos detetives mirins mais queridos e famosos do Brasil. A obra é baseada na criação de Flávia Lins e Silva e uma realização da Conspiração Filmes, em parceria com Globo Filmes, Gloob e RioFilme.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco