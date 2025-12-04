Idade musical: entenda calculo que Spotify usou para retrospectiva

Quem fez a retrospectiva do Spotify essa semana, recebeu uma nova "idade" e não tem a ver com o ano em que nasceu. Este ano, o aplicativo calculou a "idade musical "dos usuários baseada nas músicas mais ouvidas entre janeiro e novembro.

Para chegar a estimativa, a plataforma examinou a data de lançamento das faixas mais tocadas pelos usuários. A partir disso, examinou qual intervalo de cinco anos mais se destacou nos hábitos de consumo dos ouvintes, comparando com usuários da mesma idade.

A plataforma considera que esses cinco anos representam o “pico de reminiscência” do período da juventude. Ou seja, o intervalo de tempo onde as pessoas tendem a formar identidades musicais. Geralmente, esse pico ocorre entre os 16 e 21 anos.

Então, caso você seja um fã de sons que saíram no início da década de 1970, como clássicos da música popular brasileira, a retrospectiva do Spotify dará uma idade em torno de 70 anos, correspondendo a alguém que viveu os anos formadores da juventude naquele período. Já se o tipo de som mais ouvido foi algo mais voltado para o indie rock dos anos 2000, a idade musical provavelmente será algo na casa dos 30 anos.