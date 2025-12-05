Susana Vieira alfineta atração na Globo: ‘Programa de velhos’





Susana Vieira foi uma das homenageadas, na última quarta-feira (3), na Calçada da Fama, nos Estúdios Globo, e aproveitou para alfinetar o programa Falas da Vida, em que apresentou ao lado de Luiz Fernando Guimarães, em outubro, sobre terceira idade.

"Outro dia chamaram eu e ele (Luiz Fernando Guimarães) para fazer um programa de velhos, mas ninguém me falou que era isso. Quando vi lá, só coisa de 70 anos", disparou.

A atriz veterana aproveitou a presença do atual chefão da Globo, Amauri Soares, para pedir um programa na emissora. "Soares, me dá um programa pelo amor de Deus. É tanto programa que você dá. Angélica… Patrícia (Poeta), por favor. Eu sou muito mais engraçada do que elas", alfinetou.

Recentemente, Susana Vieira viralizou na web ao falar sobre a diminuição do seu salário na Globo. A atriz tem contrato vitalício com a emissora.