Fortnite inicia capítulo 7 com grande evento apoteótico e destruição do ônibus de batalha

No último sábado (29/11), a Epic Games promoveu um evento dentro do seu jogo carro-chefe, Fortnite, a Hora Zero. Com proporções épicas, com direito a King Kong, Godzilla, Megazord, K-Pop Demon Hunters, os rebeldes de Star Wars, A Noiva de Kill Bill, Homer Simpson, Superman e muitos outros personagens. Um evento na pegada do final de Jogador Número Um, com todos juntos enfrentando um grande vilão, a Hora Zero reiniciou o mundo de batalha de Fortnite, colocando-o em um novo capítulo, em Battlewood, uma paródia de Hollywood que homenageia produções do cinema, temática principal do passe de temporada.

Não só isso, mas os jogadores deram adeus ao ônibus de batalha, que foi destruído no início da temporada. O veículo trazia todos os participantes do Battle Royale a bordo. No capítulo 7, os jogadores chegam ao campo de batalha por meio de uma onda gigantesca que os personagens vêm surfando.

Kill Bill e De Volta para o Futuro

Fortnite também escalou um novo nível de importância; em uma parceria inédita com o diretor Quentin Tarantino, a Epic Games trouxe um evento inédito dentro do jogo, um capítulo inédito de Kill Bill em animação, com Uma Thurman retornando como A Noiva. A Vingança de Yuki ganha um mapa exclusivo dentro do jogo, com um cinema tematizado como uma première do curta. Com quase 10 minutos, o curta ainda incluiu vários personagens do universo Fortnite ao longo de sua duração.

A Noiva também encabeça o passe de batalha que abre o Capítulo 7, com vários itens inspirados no longa de Quentin Tarantino. Mas ela não foi a única figura cinematográfica a entrar. Prestes a completar 40 anos de lançamento, De Volta para o Futuro também não ficou de fora do passe de batalha, trazendo Marty McFly para dentro do maior Battle Royale dos games.

Para os fãs do modo clássico, podem relaxar porque a Epic Games deu data para o retorno do Ônibus de Batalha, marcando seu retorno para a próxima quarta-feira (4/12). “O Reload voltará com o novo mapa Ilha do Surfe, e o Blitz Royale voltará com a nova ilha Estrela em Queda. Fortnite Raiz voltará em 11 de dezembro com a Temporada 7, e o Delulu voltará em 12 de dezembro!”.

Fortnite está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Android e IOS.

